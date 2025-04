Cooperativas deberán diversificar su menú: SET

José del Carmen Perales Rodríguez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la participación de los padres de familia, podrán alcanzarse los objetivos de la campaña Vive saludable, vive feliz para reducir los índices de obesidad y sobrepeso a través de mejorar los hábitos alimenticios, evitando que sus hijos consuman comida chatarra.

Hugo Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), comentó lo anterior y descartó que las cooperativas o tiendas escolares vayan a desaparecer, pues seguramente buscarán otras opciones para seguir subsistiendo.

“Es muy complicado eliminar todo este tipo de alimentos chatarra, pero creo que hay buena voluntad de los padres de familia, las instituciones educativas y del mismo Gobierno para para fortalecer este este proyecto, en beneficio de la salud y sobre todo de la educación de los niños”, comentó´.

En ese sentido, el funcionario reconoció que la venta de estos productos al exterior de las escuelas es un tema complicado, sin embargo esperan que con la participación desde el hogar pueda avanzarse para que realmente haya un cambio en la alimentación.

“Es difícil controlarlo, por eso la invitación a los padres de familia para que concienticen a sus hijas e hijos que desde casa salgan con otras opciones, que también los motiven a consumir alimentos saludables en las escuelas y evitar que compren a las afueras”, apuntó.

Fonseca Reyes añadió que la idea es que las cooperativas ya no vendan ese tipo de alimentos, pero también es importante que los alumnos no lleven alimentos no nutritivos de la casa a la escuela, porque no se puede dejar todo a la escuela.

“No se les está diciendo que no los consuman (chatarra) porque muchas veces ya están acostumbrados a lo mismo, sino a hacer conciencia de que no es saludable, de que no son benéficos para nuestro organismo, para tener un sano crecimiento, desarrollo y aprendizaje”, finalizó.