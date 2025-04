Jóvenes le sacan la vuelta a detección oportuna de cáncer

José del Carmen Perales Rodríguez Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La detección oportuna tanto del cáncer de mama como cervicouterino, en la mayoría de los casos depende de la concientización de las mujeres para realizarse las respectivas pruebas, para dar inicio al tratamiento en caso de resultar positivas, aseguró Norma Virginia García Castellanos.

La jefa del Departamento de Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), agregó que por lo regular son las mujeres de entre 40 y 55 años las que por iniciativa propia acuden a las unidades, sin embargo hace falta captar a más jóvenes.

“Se cuenta con una red importante de unidades con expertos en la materia y pudiéramos llegar a detectar oportunamente ambos cánceres, antes de que se haga invasor, sobre todo el de cuello uterino que no da síntomas y cada vez se presenta en mujeres más jóvenes, comparativamente con el cáncer de mama”, comentó.

En se sentido, García Castellanos comentó que son las mujeres de entre 40 a 55 años que mayormente acuden solas o que ya han experimentado este tipo de exámenes, por lo que están trabajando para que las más jóvenes también lo hagan.

“Un problema de necesidad que tenemos es que las mujeres jóvenes acudan a los servicios, para que se les pueda realizar una detección oportuna, porque hemos tenido mujeres de 26 años ya con metástasis de cáncer cervicouterino, porque no se revisaron a tiempo”, apuntó.

Mencionó que entre los argumentos de quienes no acuden a revisión, se encuentran que están ocupadas en mil cosas estás pensando que a ellas no les va a dar la enfermedad, sin embargo una detección a tiempo puede llegar a salvar la vida de la paciente.

“Si vamos a revisarnos cuando la célula apenas se está replicando, cuando no se ha ido para ningún otro órgano que sea vital, entonces todavía tenemos mucha oportunidad de darles un mejor tratamiento y que la sobrevida sea mucho mayor”, puntualizó.