Leve disminución decasos y muerte por VIH

José del Carmen Perales Rodríguez Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los casos nuevos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Tamaulipas mantienen un leve comportamiento a la baja, sin embargo se mantiene el llamado a quienes tengan algún riesgo de contagio, se realicen la prueba rápida y en caso de ser positivos, iniciar el tratamiento, comentó Jorge Sebastián Hernández Rodríguez.

El jefe del Departamento de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis C, añadió que la calidad de vida de los pacientes contagiados bajo tratamiento es sustantivamente mejor que quienes no llevan un control.

“Los números nos dicen que afortunadamente no se están incrementando los casos, incluso la mortalidad sin atreverme a decir que ya está disminuyendo, pero empezamos a ver cierta disminución”, comentó.

En ese sentido, el funcionario agregó que en el caso de la mortalidad, el factor que ha incidido positivamente es iniciar con el tratamiento de forma inmediata, porque evitan complicaciones que pueden causar la muerte.

“Más bien ahorita te puedes morir de cualquier otra situación, no porque tengas VIH eso es lo grandioso gracias a los retrovirales, además en caso de tener alguna situación de salud pueden acudir a las unidades a llevar un control”, apuntó.

Hernández Rodríguez agregó que en el último corte tienen un conteo oficial de cuatro mil 432 casos acumulados en los últimos años, añadió que en ocasiones se escucha que están aumentando mucho los contagios en los jóvenes, pero no lo ven así pues los números nos dicen otra cosa.

“A esto se agrega que socialmente cada día se va aceptando más a quienes se les diagnostica con VIH, porque ya se le ve como cualquier enfermedad, porque se contagian e inician con el control, aunque es innegable que todavía hay muchas personas que por desconocimiento, llegan a discriminar a los infectados, cuando son más preocupantes a veces las infecciones de transmisión sexual que propiamente el VIH”, concluyó.