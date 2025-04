Sin despegar donación altruista de sangre

José del Carmen Perales Rodríguez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Alrededor de dos mil unidades de sangre son canalizados mensualmente hacia los hospitales tanto públicos como privados de Tamaulipas, la mayor parte proveniente de donadores familiares de pacientes, por lo que urge reforzar las campañas altruistas.

Juana María Cárdenas Serna, directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, añadió que por tipo es el O negativo el que más se dificulta conseguir sin embargo han podido solventar las necesidades que se presentan sobre todo en vacaciones.

“Estamos teniendo una demanda de dos mil unidades al mes aproximadamente y en vacaciones aumentaría en un diez a 20 por ciento, por lo que tenemos que hacer prevención, así como hacer este tipo de campañas para poder tener con oportunidad la sangre ya en las unidades hospitalarias”, comentó.

La funcionaria subrayó la importancia que la población acuda a las campañas, por lo que pidió tener siempre presente la frase más vale dar y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, porque se trata de un recurso que no se puede tener en cinco minutos en el hospital.

“Batallamos más con los grupos O negativo, definitivamente, y la que más se consume es la O positivo, pero de ahí en fuera, gracias a Dios hemos logrado solventar todas las emergencias de cualquier tipo de sangre, gracias a las campañas de donación”, apuntó.

Cárdenas Serna detalló que la meta anual que se maneja en los últimos años es de entre los 27 mil a 28 mil unidades de sangre, mencionando que en 2024 fue de 27 mil 500, pero siempre se registran incrementos y estimó este año van a terminar en las 28 mil unidades.

“Los que más donan son los jóvenes universitarios de 18 a 22 años más o menos, en las campañas de donación de sangre también se acercan los maestros y eso ocasiona que muchos estudiantes también lo hagan. Los adultos sí van, pero casi ellos donan más cuando tienen alguna necesidad de algún familiar”, finalizó.