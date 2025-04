El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió a la tregua de 30 horas anunciada por el Kremlin con motivo de la celebración de la Pascua, proponiendo que ambos bandos bajen las armas durante 30 días.

“Si se mantiene una tregua completa, Ucrania propone ampliarla más allá del día de Pascua, el 20 de abril”, escribió en X Zelenski.

“Esto es lo que revelará las verdaderas intenciones de Rusia, porque 30 horas son suficientes para dar titulares, pero no para crear confianza de forma genuina. Treinta días darían una oportunidad a la paz”, remarcó.

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it.



If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and…