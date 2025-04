El difícil camino para que las autoridades protejan a una mujer violentada

Patricia Azuara

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante el fin de semana un nuevo caso de violencia familiar se denunció a través de redes sociales. Karla Vera (Karliita Vera) lanzó un llamado de auxilio a los cibernautas para viralizar la golpiza que le propinó su ex marido y padre de sus hijos.

La madre y emprendedora, tiene un negocio de ropa y accesorios ubicado en Ciudad Victoria, además de laborar como auxiliar administrativo en la Secretaría de Educación en Tamaulipas, según su perfil.

A decir de su relato, las amenazas de muerte de su ex pareja han sido la constante desde hace algún tiempo.

Karla Vera interpuso las denuncias correspondientes en repetidas ocasiones, pero hasta que publicó su caso a través de Facebook, le otorgaron protección. La última vez, el sujeto de nombre Humberto “N” trató de ultimarla con fuertes golpes en la cabeza.

De no ser por su hermano y su cuñada que se encontraban en el lugar de los hechos, Karla en este momento sería una estadística más de la larga lista de feminicidios que ocurren en el país y en Tamaulipas.

“Ya estoy cansada de callarme a tantas injusticias!!!”, escribió la joven madre en su Facebook acompañada de fotografías de su cabeza ensangrentada y capturas de mensajes amenzandola.

“El es Humberto Montalvo Mora mi ex esposo el cual el día de ayer Sábado alrededor de las 2 am intentó quitarme la vida dandome repetidamente con una piedra en la cabeza”.

Detalló que la agresión se dio cuando se encontrada en casa de su hermano y su cuñada, quienes la defendieron arriesgando incluso su vida. Lograron arrebatársela al endemoniado sujeto y pudieron salvarle la vida.

“Si no es por él (hermano) y mi cuñada que me defendieron a más no poder él hubiera logrado su cometido, temo por mi vida, la de mis hijos y mi familia es una persona muy peligrosa y que jamás piensa solo actúa”.

Hasta ese momento, aseguró a su pese a que interpuso las denuncias correspondientes, las autoridades que en teoría deberían defenderla no había actuado al respecto.

“Ya metí las denuncias pero es hora que no pasa nada al respecto el acaba de venir hace 30 minutos de nuevo a la casa porque simplemente le vale y me sorprende como hay personas que lo ayudan y lo solapan en hacer este tipo de cosas”.

Horas más tarde, su ex pareja dio su versión de los hechos, publicación que minutos después borró de su página de Facebook. El caso rápidamente se viralizó, y hasta entonces las autoridades le brindaron protección.

Pero ¿por qué las víctimas tienen que recurrir a ese tipo de acciones, que las puede poner más en riesgo para ser escuchadas, cuando las autoridades deben actuar enseguida?.

“Me están mandado fotos donde él (su ex esposo) dice que fue agredido físicamente, lo unico que recuerdo porque los golpes que me dio fueron muy bruscos y perdí conocimiento fue que mi hermano y mi cuñada me lo quitaron de encina del piso”.

“Un amigo de él (su ex esposo) que lo acompañaba trato de detenerlo pero no lo logro, no supe ni cómo pero logré meterme a casa de mi hermano a resguardarme junto a mis hijos y él intentó meterse por arriba del techo”:

“Al sentirse impotente de no poder entrar se empezó a auto golpear con el protector de la ventana de casa de mi hermano, después rompió cámaras de seguridad y por último los vidrios del carro de mi hermano todo quedó grabado”.

“Y también lo presenció mi hijo de 9 años hubo cosas que yo no vi porque no podía abrir los ojos pero mi hijo me las contó y no sólo a mí si no a psicólogos y especialistas que nos están atendiendo en la Fiscalía”.

Karla, desmintió la versión del padre de sus hijos y contó que la golpeó en la cabeza con una piedra varias veces y en repetidas ocasiones le dio puñetazos en su cara, brazos y piernas”:

“Entiendo que quiera protegerse y defenderse y lo puede hacer siempre y cuando tenga pruebas de todo lo que dice yo solo contaré mi verdad y de lo que tengo pruebas”:

Karla anhela tener una vida tranquila al lado de sus dos hijos y solo busca la estabilidad física y psicológica de ella y sus pequeños.

“Hace unos meses estuvo internado en un anexo precisamente para evitar ser arrestado por violentarme, despues se fue a vivir a la Ciudad de México y estando alla me hackeo mis redes sociales e hizo y deshizo segun el para encontrarme cosas, lo volvi a denunciar y no paso nada”.

“En Diciembre regreso y para ser exactos el dia 1 de enero sus amigos lo dejaron inconsciente en la puerta de mi casa cuando desperto muy borracho aun yo le dije hablaria a la policia y el me quito mi telefono el cual me hizo pedazos me tiro al piso y si no es por mis niños me defienden me hubiera hecho daño”:

“Nuevamente hable al 911 y no sucedio nada todo esto jamas lo publiqué, no lo exhibi por vergüenza. Así que no es nadamas escribir unos renglones y hablar mal de una persona si no hablar con pruebas en mano y hechos reales como yo lo estoy haciendo”.

Afortunadamente y tras publicar su caso la Fiscalía General del Estado le brincó protección 24/7 por lo que confirmó se sienten mas seguros, “si él intenta entrar a mi casa así como lo intentó, ya no estamos solos, ni lo estaremos a donde quiera que vayamos”.

Tamaulipas entre los cinco estados con más feminicidios en el país

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que al último corte (28 de febrero) la entidad ocupó el lugar número cinco con seis feminicidios.

El primer lugar de este delito lo ocupa el Estado de México con 11 muertes de mujeres, el segundo lugar la Ciudad de México, con siete asesinatos. Aguascalientes, Yucatán y Zacatecas fueron los tres estados sin registro de este delito.

La entidad presenta una tasa de 0.32 feminicidios por cada 100 habitantes, el doble de la media nacional, según datos del Gobierno Federal.