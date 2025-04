Dejó la Semana Santa en Victoria saldo rojo

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con tres personas fallecidas, 21 accidentes y 104 conductores que dieron positivo al examen de alcoholimetría, concluyó el periodo del 17 al 20 de abril de estas vacaciones de Semana Santa en esta Ciudad Capital.

Reportan personas fallecidas

Las personas fallecidas corresponden a un joven motociclista, un ciclista de la tercera edad, y un menor de edad.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad, de los 21 accidentes vehiculares que se contabilizaron uno correspondió a un atropellamiento, y en cinco de ellos se vio involucrado un motociclista.

De los cinco accidentes de motociclistas que se registraron, en dos de ellos resultaron responsables y en tres casos fueron la parte afectada.

Sobre las causas de los accidentes, aparece como la número uno la falta de precaución (10), seguida del paso de alto (4), exceso de velocidad (1) y estado de ebriedad (1).

Cabe señalar que de los tres fallecimientos, solo en uno de los casos el deceso ocurrió en el lugar del accidente, mientras que dos de ellos se registraron en diversos hospitales.

En la estadística, se refiere que la mayor cantidad de accidentes se registró en colonias o fraccionamientos, seguida por la zona centro y por último el bulevar Tamaulipas.

En cuanto hace al filtro para la prevención de accidentes, conocido también como operativo antialcohol se revisaron mil 576 conductores, de los cuales 261 fueron evaluados por un médico, y de ellas, 104 dieron positivo al examen de alcoholemia.

Aplican Operativo “Moto Segura”

Mediante el Operativo “Moto Segura”, revisaron 40 motociclistas, y como resultado, se infraccionó a 13 conductores y fueron resguardadas en las oficinas de Tránsito once motocicletas por diversas irregularidades, que van desde el no acreditar la propiedad, no contar con la licencia de conducir, y el no contar con placas.

Por último, se hizo el llamado a la ciudadanía, ya que aun cuando muchas personas han regresado a sus actividades laborales, las vacaciones escolares aún no concluyen, por lo que las autoridades exhortaron a a conducir con responsabilidad.

