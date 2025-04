Explosión en puerto de Irán deja cinco personas sin vida

Este sábado se registró una fuerte explosión en el puerto de Shahid Rajaee de Irán, la cual dejó al menos cinco personas fallecidas y 700 heridas, indicaron las autoridades.

De acuerdo con la información emitida por medios locales, la explosión tuvo lugar minutos después del mediodía, y el estallido pudo ser escuchado en un radio de al menos 50 kilómetros, además, la onda expansiva provocó distintas afectaciones en edificios, casas y vehículos dentro del perímetro.

De manera preliminar, trascendió que el incidente habría sido causado por un incendio en una zona donde se almacenaban sustancias químicas usadas para la fabricación de cohetes.

En un inicio se informó que el saldo de esta explosión era de cuatro personas fallecidas y 500 heridos, sin embargo, en la última actualización, las cifras aumentaron a cinco muertos y al menos 700 personas lesionadas.

En redes sociales, se difundieron fotos y videos en los que se muestra el momento de la explosión, así como una densa nube de humo negro.

🇮🇷DEADLY EXPLOSION ROCKS IRANIAN PORT — MISSILE FUEL LINKED TO BLAST



A huge explosion at Shahid Rajaei port near Bandar Abbas killed 5 people and injured over 700, just as U.S. and Iran were holding nuclear talks.



Iran says the blast came from “hazardous chemicals” — but… https://t.co/LKQ3dnBuaE pic.twitter.com/TiYBUSsXcE