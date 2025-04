Profes en contra del lenguaje inclusivo

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al calificarlo como un modismo que pretende disfrazarse como lenguaje inclusivo, la Alianza de Maestros se manifestó en contra de cualquier legislación que pretenda utilizar la letra e para identificar a quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres

El presidente de esa asociación, Carlos Aguirre Marín, comentó lo anterior y señaló que se trata de un movimiento que desde hace varios años ha sido impulsado y promovido por grupos y activistas de la diversidad, a los que acusó que pretender alterar el lenguaje.

“Lo que buscan es que se legisle para que la sociedad en general use la palabra todes expresión que se refiere a personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, así como otras palabras que los grupos de la comunidad promueven, como nosotres, compañere, elles”, señaló.

Rechazó que se trate de lenguaje inclusivo, pues dejó en claro que la inclusión se refiere a muchos otros aspectos de la vida, sin embargo, propuestas como ésta solo ayudan a ocultarlos a pesar que las afectaciones son mayores.

“En la Alianza de Maestros priorizamos por ejemplo la atención a los niños que, por diversas circunstancias, se aíslan en la escuela y necesitan apoyo para participar en actividades deportivas, sociales y de convivencia; eso es abonar a la inclusión y diversidad”, aseguró.

Y subrayó:

“Consideramos que la riqueza del lenguaje no se puede alterar, la palabra todes no existe, es un modismo es algo inventado y en general toda la serie de conformaciones que quieren hacer para eliminar la a o la o, para poner una e, no existe”.

Para concluir, Aguirre Marín criticó que “bajo la bandera de la inclusión se quieran hacer una serie de modificaciones al lenguaje, lo que no ayuda ni social ni educativamente pues eso no es ser inclusivo”.