Aumenta número de víctimas mortales por explosión en puerto de Irán

La explosión ocurrida el sábado en el mayor puerto comercial de Irán, dejó al menos cuarenta personas sin vida y más de mil heridos, según un nuevo balance de las autoridades.

La detonación se produjo en el puerto de Shahid Rajaee, en el sur de Irán, por donde pasa un 85% de las mercancías del país y una quinta parte de la producción mundial de petróleo.

“De momento, 40 personas perdieron la vida debido a heridas causadas por la explosión”, informó Mohammad Ashouri, responsable de la provincia de Hormozgan, donde se encuentra el puerto.

🚨MYSTERIOUS EXPLOSION ROCKS IRANIAN PORT: This morning, a massive explosion ripped through the Iranian port of Bandar Abbas in Southern Iran. The explosion wounded 700+ people so far and killed at least 10. The port is still burning and rescue operations are still underway. pic.twitter.com/94MpJg8pXL