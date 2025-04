Sheinbaum afirma que México da ejemplo al mundo con la Elección Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la elección judicial, México está dando ejemplo a todo el mundo en democracia, por lo que llamó a participar en dichos comicios.

“Un ejemplo en democracia”

Al presentar el Plan de Autosuficiencia de Leche, la mandataria afirmó que su gobierno no es autoritario, tras señalar que los mexicanos podrán elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“También estamos dando ejemplo al mundo en democracia. Porque luego dicen nuestros adversarios que somos bien autoritarios, cómo vamos a hacer autoritarios si estamos llamando a la gente a participar”, indicó.

“Autoritario quiere decir que la presidenta decidiera todo, y no, aquí es todo lo contrario, aquí el pueblo decide, el pueblo manda en nuestro país, y también va a mandar ahora para decir quiénes quieren que sean sus ministros, sus magistrados, sus jueces, eso se llama democracia y hay que ejercer ese derecho”, remarcó.

Por ello, la presidenta llamó a asistir a las urnas. “Así que el primero de junio todos a votar, porque en México se elige al poder ejecutivo, al poder el legislativo y ahora se va a elegir al Poder Judicial, y eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Destaca modelo económico

Sheinbaum añadió que el modelo económico de México también es un ejemplo en todo el mundo, a pesar, según sus palabras, de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ya somos un ejemplo del mundo. Hace dos días, sacó el Fondo Monetario Internacional un reporte que decía que en México se iba a endeudar en los próximos años hasta nueve billones de pesos, no sé cuánto, y les contesté hace unos días, no pues es que no se dieron cuenta que aquí llegó la cuarta transformación, que ya no hay corrupción, que ya no hay privilegios, México no va a endeudarse, eso es absolutamente falso”, subrayó.

“Estamos dando un ejemplo al mundo, de un nuevo modelo de desarrollo económico, pero también estamos dando ejemplo al mundo en democracia”, afirmó.