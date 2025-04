Futuros esposos quitan de su ‘playlist’ de boda el ‘Payaso de Rodeo’

Una de las cosas más importantes cuando se organiza y se celebra una boda es la música que suena durante ella. Y es que, si hablamos de canciones que no pueden faltar en una celebración así muchos nombres se nos pueden venir a la mente, pero no todas las personas disfrutan de ellas. Esta es la historia de hoy.

Fue a través de TikTok en donde se publicó un video en el que una pareja de futuros esposos compartieron algunas canciones que no tendrán lugar en su próxima boda, situación que no tardó en desatar la polémica entre los usuarios de la red social.

Fue el hombre de nombre Emilio, el encargado de subir dicho video en el que aparecía junto a su novia. Ambos aclararon que esas canciones no sonarían por ningún motivo en su boda. La primera de ellas fue, quizá la canción más sonada en las bodas y fiestas mexicanas: Payaso de Rodeo, de Caballo Dorado.

«Esta es la música que definitivamente no va a estar en nuestra boda. Es un clásico, pero siento que ya pasó. No me gusta nada, no sé cómo bailarla, me abruma ver cómo todo mudo está coordinado; fuera», dijo el novio.

Por su parte, la futura novia mencionó que uno de los géneros musicales que no pondrían en la boda sería el techno ya que se les hace «muy repetitivo». Otras de las canciones fue El Ansioso, de Grupo Marrano, canción que destaca por su leguaje explícito.

«La música techno no me gusta, me da dolor de cabeza, me empieza a dar un poquito de ansiedad escuchar ese tipo de música y no la queremos en nuestra boda; súper repetitivo. Creo que la disfrutan porque están bajo el efecto de algunas sustancias», finalizaron.