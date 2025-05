Niega Humberto Prieto que haya diputados adelantados: “Están chambeando”

Rogelio Rodríguez Mendoza.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Yo no veo a nadie adelantado en el Congreso. Lo que pasa es que están chambeando, y eso no se veía antes”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, al rechazar que haya diputados locales de Morena promoviendo campañas anticipadas rumbo a las elecciones municipales de 2027.

Durante la conferencia Mañanera celebrada esta mañana en Altamira, previo a la segunda sesión itinerante del Pleno Legislativo, el reynosense defendió el activismo territorial de sus compañeros y aclaró que no se trata de aspiraciones prematuras, sino del cumplimiento de su responsabilidad con el electorado.

“No es que estén en campaña ni que quieran repetir. Es nuestra chamba: estar en las colonias, gestionar, recorrer los distritos. Lo que sucede es que antes no se hacía y por eso ahora llama la atención”, dijo.

Respecto a la intención de impedir candidaturas de familiares a partir del 2027, como ha sido el llamado de la presidenta, Claudia Sheinbaum, el también coordinador de la bancada de Morena, consideró positivo que desde ahora se comience a promover una cultura política ética al interior del movimiento.

La postura del legislador ocurre previo al consejo nacional de Morena a celebrarse el domingo próximo, donde se reiterará el llamado de Sheinbaum del “no” al nepotismo en cargos de elección popular a partir del 2027 aunque la prohibición constitucional opere hasta el 2030.

Prieto a Peña Ortiz: “Queremos ayudar, pero no se deja”

En otro tema, Prieto Herrera se refirió al conflicto político con el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, por la falta de respuesta a los daños que dejaron las inundaciones de marzo. Aclaró que el Congreso no está en confrontación, sino que busca colaborar para atender la emergencia.

“Queremos ayudar, pero no se deja ayudar. No es un pleito. Solo pedimos que revise el exhorto que vamos a aprobar, donde le solicitamos destinar recursos excedentes y ahorros presupuestales a las zonas afectadas. No estamos proponiendo cancelar obras, sino posponer las que no son urgentes”, subrayó.

Respondió también a la invitación que hizo Peña Ortiz para que los diputados lo acompañen a recorrer las zonas afectadas. “No hay necesidad, porque ya fuimos. Nosotros sí vamos a los distritos. Además, él es el único con facultades para reasignar recursos, no el Congreso”, finalizó.

