‘Canelo’ Álvarez vence a William Scull

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se convirtió en el campeón indiscutido de los supermedianos tras vencer por decisión unánime al cubano William Scull, en Arabia Saudita.

Álvarez dominó la pelea de inicio a fin en la Arena ANB de Riad ante un escurridizo Scull, quien conseguía escapar de los ataques del mexicano.

HE’S DONE IT!!! 🇲🇽😤



Canelo Alvarez defeats William Scull and is crowned the 𝐔𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 Super Middleweight Champion of the World! 👑#CaneloScull | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves | @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/C26CHtCDZW