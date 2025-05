‘Medio Metro’ y su familia sufren accidente de auto

Agencias.- ‘Medio Metro’, cuyo verdadero nombre es José Eduardo, alertó recientemente a sus seguidores tras informar que fue víctima de un accidente automovilístico mientras viajaba con su pareja e hija. A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook, el popular bailarín relató cómo ocurrieron los hechos y agradeció que, a pesar del fuerte impacto, por fortuna nadie resultó herido.

Falla mecánica, motivo de accidente

Al parecer el percance ocurrió cuando el camión que iba delante frenó de forma inesperada y Medio Metro intentó detenerse, pero su vehículo no respondió a tiempo, lo que provocó una colisión directa. El frente de su camioneta quedó severamente dañado, como lo mostró posteriormente en una imagen que publicó en sus redes, donde se aprecia el vehículo completamente destrozado en la parte delantera.

“Ayer tuvimos un accidente, banda, chocamos”, comentó durante el en vivo. Aunque el susto fue grande, recalcó que lo más importante es que él, su hija y su pareja salieron ilesos. “Gracias a Dios no les pasó nada. Iba quedito”, añadió, tratando de tranquilizar a su audiencia.

¿Quién es Medio Metro?

El artista, que alcanzó popularidad en 2023 por sus actuaciones en eventos sonideros, informó también que su camioneta ya se encuentra en proceso de reparación.

“Ahorita está en hojalatería, la están componiendo”, dijo mientras mostraba la fotografía del vehículo tras el choque.

José Eduardo, durante la transmisión, se tomó el tiempo para agradecer el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

“Gracias a todos los que me han escrito, que se preocupan por uno. Gracias a Dios estamos bien”, expresó conmovido. También aclaró que su hija no sufrió ningún tipo de lesión, lo cual era una de las principales inquietudes entre sus fans. “A mi niña no le pasó nada”, aseguró.

Aunque la publicación provocó múltiples reacciones en redes sociales, entre mensajes de aliento también aparecieron algunos comentarios irónicos, provenientes de detractores. Pese a ello, ‘Medio Metro’ se mostró calmado y centrado en transmitir un mensaje positivo.

☀️ También te puede interesar:

AL