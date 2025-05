“Siempre es buen momento para apoyar al pueblo”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “siempre es buen momento para apoyar al pueblo”, al señalar el inició de la discusión para reducir de forma gradual la semana laboral a 40 horas.

Reducción de la jornada laboral

Desde Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y durante la presentación del Plan Integral del Oriente, recordó que antes también se decía que no era buen momento para aumentar el salario.

“Ahora es muy distinto. Vamos a seguir aumentando el salario y, de hecho, el 1 de mayo dije que inicia la discusión para la semana de 40 horas para las y los trabajadores de México. Porque antes decían, es que qué mal momento para apoyar al pueblo. No, siempre es buen momento para apoyar al pueblo”, indicó.

“Lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo de México. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres son estas palabras maravillosas que nos deja como legado el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Un nuevo modelo económico

Junto a lo anterior, la presidenta Sheinbaum señaló que ahora se tiene otro modelo económico.

“Lo más importante, hay un modelo distinto, no el de antes. Ahora hay lo que llamamos la economía moral, el humanismo mexicano. Los recursos del pueblo van para el pueblo, ya no se roban, ya no se quedan en unos cuantos. Esa es la gran diferencia. Y se apoya al que menos tiene”, declaró.

“Fíjense cuántos años de decir, si aumenta el salario, uy, va a haber inflación. Si aumenta el salario, nadie va a querer invertir en México. O sea, presumían al mundo que los mexicanos ganábamos poquito. No, pues ahora es distinto. Aumentó el salario mínimo y no hubo inflación. Aumentó el salario mínimo a más del doble y es el momento de mayor inversión extranjera directa que ha habido en el país”, añadió.☀️

