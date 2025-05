Avioneta se estrella contra viviendas en Los Ángeles; dos pierden la vida

Una avioneta se estrelló en un barrio residencial del sur del estado de California, dejando dos personas fallecidas y varias casas dañadas, informaron autoridades locales.

Bomberos del condado de Ventura fueron alertados sobre el accidente, en el que una aeronave se estrelló contra dos casas en Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles.

SCENE: A small plane crashed into #SimiValley, #LosAngeles in #California, #US on May 3, killing the pilot and damaging two buildings, according to local authorities. pic.twitter.com/uQFhPwu1yT