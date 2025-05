Trump anuncia aranceles del 100% a películas extranjeras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero, bajo la idea de que Hollywood está siendo “devastado” por una tendencia de cineastas y estudios estadunidenses de trabajar en el extranjero.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by…