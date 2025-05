Carney afirma que “Canadá no está a la venta”; Trump responde “nunca digas nunca”

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reafirmó que “Canadá no está a la venta“, en referencia al deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, de integrar dicha nación a Estados Unidos.

Ante las palabras de Carney, Trump respondió con “nunca digas nunca” y “me encanta Canadá”.

Carney y Trump mantuvieron este martes su primera reunión cara a cara en Washington, con el fin de iniciar negociaciones para eliminar los aranceles impuestos por Estados Unidos y establecer una nueva relación bilateral.

Desde hace meses, Trump insiste en que Canadá debería integrarse a Estados Unidos como su estado número 51, algo que Carney ha descartado tajantemente.

