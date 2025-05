Piden dialogar para evitar cierre de escuelas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- A privilegiar el diálogo, y evitar el cierre de planteles escolares, llamó el titular de la Secretaría de Educación en el Estado Miguel Ángel Valdez García a los padres de familia que ante la falta de algún docente colocan cadena y candado en los accesos de las escuelas suspendiendo el proceso de enseñanza aprendizaje.

“Ojalá pudiéramos privilegiar siempre el diálogo, y pues puede ser contradictorio, porque piden algún maestro en justa razón, y en justo derecho, pero cierran a los otros ocho maestros que no pueden trabajar”, señaló.

Finalmente, dijo Valdez García, son los padres de familia los primeros educadores, y el fin común, por el bien de la educación y de los estudiantes, es trabajar juntos.

“Entonces bueno, apelaríamos a eso, pero siempre respetamos a los padres de familia, son los primeros educadores, nosotros al final del día hacemos una labor subsidiaria, las escuelas no son del gobierno, las escuelas son de la comunidad, entonces tenemos que trabajar juntos y avanzar juntos”, refirió.

Cabe señalar que el titular de la SET destacó que hoy no tuvieron reporte de escuelas cerradas.

“Ayer se atendió la de Padilla, hizo ya la negociación la Secretaría, ahorita no tengo el reporte en la mañana de ninguna escuela cerrada”.

Valdez García señaló que hay maestros en tránsito, que aún cuando no tienen el nombramiento para estar como titulares frente al aula, cumplen, en la práctica, con la función educativa.

“Ahorita le hablaría de que hay 40 espacios que están cubriéndose con interinos, no dejamos que haya un solo día que no haya una clase, la podrá dar alguien que no es el titular que se sabe es el problema”, dijo para concluir.

