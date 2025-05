Metallica provoca sismo durante concierto en Virginia

El rock y el metal son géneros musicales que despiertan pasiones intensas entre sus fanáticos. Sin embargo, la energía se salió de control en un concierto de Metallica, donde los asistentes provocaron un sismo en Virginia, Estados Unidos.

Hace apenas unos días, la banda icónica Metallica ofreció un espectáculo inolvidable en el Lane Stadium de Virginia Tech. Lo que parecía una noche más de riffs, solos de guitarra y coreos multitudinarias, se convirtió en noticia internacional cuando se reportó que el entusiasmo del público provocó un pequeño sismo detectado por equipos científicos.

El pasado miércoles, el estadio Lane de Virginia Tech fue el escenario de uno de los conciertos más esperados del año. Con una asistencia que superó las 60 mil personas, el recinto se llenó hasta el tope para recibir a los titanes del metal: Metallica, que se encuentra en medio de su gira “M72 World Tour”, con fechas agotadas en varios países.

Durante la primera parte del concierto, la banda californiana repasó algunos de sus éxitos más reconocidos, como Master of Puppets, Nothing Else Matters y Sad but True.

Sin embargo, el clímax de la noche llegó con el inicio de los acordes de Enter Sandman, su himno más universal. En ese momento, James Hetfield, vocalista de la agrupación, animó a los presentes a saltar y cantar con fuerza.

La respuesta del público fue tan explosiva que literalmente hizo temblar el suelo. El entusiasmo colectivo, combinado con los efectos de sonido, el volumen extremo y el movimiento sincronizado de decenas de miles de personas, desencadenó un sismo inusual que fue registrado como un temblor por instrumentos científicos cercanos al estadio.