Van por más personal para el dengue

José del Carmen Perales Rodríguez



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Atendiendo las previsiones para el presente año sobre un posible incremento de casos de dengue, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) no descartó la posible contratación de personal para reforzar la prevención de la enfermedad en las próximas semanas.

Zeferino Reyes Rodríguez, responsable a nivel estatal del Departamento de Control de Vectores, adelantó esta posibilidad al mismo tiempo que hizo el llamado a la población para colaborar en las acciones, sobre todo para revisar, descacharrizar o fumigar los patios.

“El tema de la contratación de personal para reforzar esta área, sabemos que ya está siendo atendido por parte del secretario Vicente Hernández Navarro, en los próximos días se determinará cuántas personas se integrarán y en cuales municipios”, comentó.

El funcionario añadió que actualmente la plantilla es de alrededor de 650 elementos en todo el estado, a cargo de quienes están las campañas y recorridos para concientizar a la población, así como para revisar patios y techos, aplicar abate y en su caso fumigar o nebulizar.

“El personal que se llegara a contratar es para andar en campo cien por ciento, en cada jurisdicción se cuenta con equipo equipo como máquinas pesadas, motomochilas, termonebulizadoras, motoaspersoras que aplican insecticida que tienen amplio poder residual”, apuntó.

En ese contexto, Reyes Rodríguez se refirió a las situaciones que se presentan cuando el personal de Vectores llega a las casas, que por desconfianza en ocasiones no se les permite el paso o les impiden hacer las revisiones o aplicación de abate.

“El personal de nosotros va debidamente identificado con su uniforme, con su credencial, afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido quejas o denuncias sobre personal ajeno a la Secretaría, como tengo entendido ocurrió en el pasado en el que incluso cobraban el servicio”, finalizó.