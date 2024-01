Sale del hospital el rey Juan Carlos III tras cirugía de próstata

Este lunes 29 de enero fue dado de alta del London Clinic el rey Juan Carlos III de Inglaterra, tras haberle realizado una operación de próstata a la que fue sometido el pasado viernes.

El monarca, de 75 años, pasó tres noches después de haberse sometido a un tratamiento por agrandamiento de próstata.

A su salida del hospital ya lo esperaban una gran multitud de personas, entre periodistas y curiosos para saludar al monarca, que apareció sonriente y en aparente buen estado de salud.

El Rey salió caminando acompañado de la reina Camila, para dirigirse al auto que ya lo esperaba y descansará alrededor de un mes para su recuperación, para posteriormente regresar a sus compromisos públicos.

El rey Juan Carlos III agradeció a todo el equipo médico que lo atendió durante su estancia en el hospital, así como los mensajes recibidos por los buenos deseos.

La semana pasada el Palacio de Buckingham había anunciado que el rey Juan Carlos III tendría que someterse a un tratamiento por hipertrofia de la próstata y conminó a los hombre de cierta edad a realizarse exámenes preventivos de esta patología muy frecuente y por lo general sin gravedad.

La nuera del Rey, Kate Middleton, también había abandonado unas horas antes el hospital, después de dos semanas de haber sido sometida a una cirugía abdominal.

