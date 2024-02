Exige Ale Cárdenas a Comapa no aumentar tarifas del agua

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, exigió a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, (Comapa), de Ciudad Victoria, no aumentar las tarifas del agua durante el presente año.

Comapa no debe aprobar aumentos

Lo anterior, a través de una iniciativa de punto de acuerdo presentada, este martes, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la cual fue aprobada por unanimidad de votos con dispensa de turno a comisiones.

El exhorto es dirigido particularmente al consejo de administración del organismo operador, para “no aprobar aumentos en el precio de las tarifas del servicio de agua potable para el ejercicio del año 2024”.

Continúa al a escasez de agua

La legisladora priista dijo que lo anterior es necesario, porque Victoria sigue padeciendo una severa, latente y alarmante crisis de agua para el uso doméstico, como lo revela la última actualización del semáforo del cuidado del agua, vigente a partir del 23 de enero, que ubica a la capital en rojo.

“Ante la inminente realidad de la escasez de este recurso natural, necesario y vital para el uso domestico, es que acudo a esta tribuna para que quienes integramos esta legislatura hagamos un llamado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria para que protejamos a las familias victorenses de un aumento tarifario por el consumo de agua” detalló.

Y añadió: “en épocas de escasez e incertidumbre sobre el futuro de los recursos hídricos en el Estado, no podemos permitir un aumento en el costo de este servicio público, que además es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Busca proteger la economía de los victorenses

Dijo que, no aumentar las tarifas del agua sería una medida de protección a la economía de las y los victorenses, sobre todo porque una gran cantidad de los hogares no cuentan de manera permanente con el servicio de agua, y muchos más están a la espera del tandeo y suministro mediante pipas, mismo que no es diario, ni constante, ni mucho menos, permanente.