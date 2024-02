Muere Virginia López, intérprete de ‘Cariñito azucarado’

La cantante Virginia López, recordada por ser intérprete de diversos boleros, ha fallecido a los 95 años de edad. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), señalando que ocurrió el 3 de febrero.

¿Quién era Virginia López?

Nacida en Nueva York, Virginia López empezó a demostrar sus dotes de cantante a los 5 años de edad, cuando imitaba a Libertad Lamarque.

Más tarde, en la década de 1950, haría su debut con un disco, no obstante este no obtuvo gran reconocimiento y no paso a mayores. Fue hasta que se unió a Chago Alvarado, miembro y compositor del Trío San Juan, que con el dueto López-Rodríguez empezó a obtener reconocimiento.

Fue gracias a esta alianza que el dueto logro estrenar 10 discos, alcanzando la fama con ‘Tan lejos’ y ‘Cariñito azucarado‘, que los llevaron a México.

Fue el 31 de julio de 1957 que Virginia López llegó a México, siendo conocida entonces como ‘La voz de la ternura‘.

Reconocimiento internacional

En México la cantante de ascendencia boricua dio un salto al estrellado internacional, pues sería conocida no solo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica, así como en Europa e incluso Japón.

Entre sus más grandes éxitos destacan ‘Osito de felpa’, ‘Por equivocación’ y ‘Te odio y te quiero’.

Al pasar los años López decidió establecerse en Puerto Rico, abandonando los reflectores y optando por una vida más tranquila, cuyo ciclo llegó a su fin en febrero del presente año.