Potente erupción solar podría dañar satélites y GPS

Una nueva imagen de la NASA mostró una intensa erupción solar ocurrida el día jueves, la cual fue captada por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que observa el sol constantemente.

De acuerdo con los expertos, la radiación resultante dirigida a la Tierra podría afectar las redes eléctricas y las señales de navegación, además de representar riesgos para los módulos espaciales, aunque también podría provocar hermosas auroras en el cielo.

Esta es erupción solar más poderosa en siete años, desde que una ráfaga en septiembre de 2017 provocó apagones de radio durante horas.

The Sun emitted a strong solar flare on Feb. 22, 2024, peaking at 5:34 p.m. EST. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X6.3. https://t.co/ltkQU9Izqw pic.twitter.com/qSaPdaP4ij

