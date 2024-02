Descubren una anaconda verde, la más grande del mundo

STAFF ED.-

Las anacondas, conocidas por su imponente tamaño y fuerza, han alcanzado fama mundial, llegando incluso a ser protagonistas en diversas películas.

Estas serpientes colosales se encuentran en la región tropical de Sudamérica.

A new species of giant anaconda has been discovered in the Amazon! 🐍

The Northern Green Anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and has a head the same size as a human. pic.twitter.com/RsTA6RN3oi

— AccuWeather (@accuweather) February 22, 2024