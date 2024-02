Enfrentarán a la justicia culpables de desvíos financieros de la UAT: Rector

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El rector Dámaso Anaya Alvarado aseguró que los responsables de los desvíos financieros que sufrió la Universidad Autónoma de Tamaulipas durante la pasada administración gubernamental habrán de enfrentar la acción de la justicia.

Se está cuantificando monto de desvíos

Anaya Alvarado puntualizó que actualmente están en la etapa de cuantificar el monto de los desvíos financieros que sufrió la Máxima Casa de Estudios durante el periodo del ahora ex rector Guillermo Mendoza Cavazos y el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Todo lo que tenga que hacerse se tendrá que hacer en consecuencia, en eso estamos, tuvimos a bien ir hace una semana con el auditor David Colmenares”, reveló el Rector de la UAT.

En base a resultados se harán las denuncias

Entrevistado este lunes, el Rector de la máxima casa de estudios puntualizó que en base a los resultados de los análisis contables que actualmente lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación se habrán de presentar las denuncias correspondientes.

Anaya Alvarado mencionó que durante el encuentro que sostuvo con el auditor Superior de la Federación David Rogelio Colmenares Páramo se determinó que se habrán de reunir las pruebas necesarias donde se acrediten los desvíos financieros que se realizaron durante la pasada administración para exigir la aplicación de la ley y la acción de la justicia.

“Nomás hallar toda la información de cuál fue la situación y en base a eso se va a actuar”, refirió.

Y agregó; “no podemos permitir un acto de incongruencia con el dinero de la universidad”.

Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación en su informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022 publicado en su página oficial de Internet respecto de la auditoría número 1844, se determinó que el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores y el ex secretario de administración de la UAT Jesús Alberto Salazar Anzaldúa dolosamente omitieron aportar más de 500 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas ocultando el uso y destino final de dicho recurso.

De acuerdo con información proporcionada el pasado martes 20 de febrero por el abogado General de la UAT José Carlos Mora García, dichas conductas configuran los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, y los que resulten.

FGJE inició investigación

Además, está en curso una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado para determinar la presunta responsabilidad de los mismos ex funcionarios mencionados por aparecer como presuntos responsables de un daño patrimonial en perjuicio de la Universidad autónoma de Tamaulipas por un monto superior a los mil 650 millones de pesos.