Localizan a chivita “coquette” extraviada en Tamaulipas

Roberto González / El Sol de Tampico

Conocida por llorar cuando le da hambre y sus moñitos rosa, Sussie, la chivita más coquette de Tamaulipas, se había extraviado, no obstante las redes ayudaron a que volviera a casa junto a su dueña. Conoce su historia.

Sussie la chivita se pierde

A través de su cuenta de Facebook, Mayra Hernández había publicado un desesperado mensaje en el que solicitaba la ayuda de la comunidad, pues cuando salió al patio a ver a Sussie, descubrió que ya no estaba allí.

De acuerdo a lo dicho por la usuaria cada día, cerca de las 8 o 9 de la mañana, acostumbra a alimentar a la chivita, pero en la mañana del domingo 25 de febrero, notó un silencio inusual y, al salir con su biberón, se percató de la ausencia de la chivita.

“Como tenía que salir pensé que ella se había ido a pastar como siempre y que ya por la tarde regresaría. Y nada”, escribió.

La propietaria de Sussie expresó su temor y triste por su mascota, ya que tenía a la chivita desde que era muy pequeña. “Ya la busqué por toda la cuadra, y la verdad me da miedo que se la hayan llevado y me la maten (…). Es como mi bebe, me sigue a todos lados”.

El emotivo reencuentro

Mayra mencionó que por lo general deja a Sussie suelta para que pueda comer hierbas libremente, sin que se aleje de la colonia, y que por lo general para mediodía ella está de vuelta en casa. Pero en esta ocasión no sucedió así.

Pronto el conmovedor mensaje de Mayra y su datos para contactarla circularon por redes sociales, así como en foros de mascotas extraviadas en la ciudad de Matamoros.

Para su fortuna, el lunes por la tarde, la buena noticia llegó: Mayra y Sussie se reunieron nuevamente. Pese a que no se proporcionaron mayores detalles, Mayra indicó que la chivita no estaba lejos de la colonia y que una mujer se había encargado de resguardarla.

Fue asi que Mayra pudo reencontrarse con Sussie, la chivita más coquette de Tamaulipas, con un gran apoyo de las redes ayudaron para que volviera a casa.