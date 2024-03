Ceniza del Popocatépetl afecta cultivos en Amecameca

La constante actividad del volcán Popocatépetl empezó a afectar los cultivos de Amecameca, de los cuales un 35% de la población vive gracias a la venta o consumo. Además, se reporta que el agua usada para consumo está llena de ceniza o arena volcánica.

Ceniza del Popocatépetl afecta a la población

Casiano Prado, campesino de la zona, explicó que aunque existe la creencia de la ceniza puede ser usada como abono, en algunos cultivos como el de hortalizas puede ser perjudicial.

«Hay siembras que si nos afecta hay unas que no y otras que sí. Hortalizas si afecta, maíz no mucho. Yo siembro lechuga y se me echa a perder la lechuga con tanta ceniza, se me echa a perder», apuntó.

Para Amelia Gayón, quien siembra maíz para vender, asegura que en los últimos años, la constante actividad del coloso ha afectado la siembra.

«No sabemos porque, pero por lo menos el 50% de nuestra última cosecha se perdió, como que se quema, no sabemos si porque cuando cae la ceniza todavía está caliente, pero si tenemos perdidas», apuntó

También afecta al agua

Los pobladores aseguran que con la constante caída de materia volcánica, es prioridad barbechar pues al contacto con el agua, la ceniza y arena se endurecen y no se da la cosecha

«Ahorita se va a barbechar para voltear y ya se siembra, no se puede sembrar sobre esta misma queda duro yo hace un año no lo barbechar, es decir barbecharlo para que quede suave el terreno», apuntó Enrique, quien ha empezado a preparar su tierra en San Pedro Nexapa.

Señalan también que el agua utilizada para consumo está llena de este material.

«Si nos afecta por toda el agua que ocupamos viene así con la ceniza harta arena, la ropa ni la podemos tender, pues viene blanca con la ceniza del volcán, de dónde vamos agarrar otra», apuntó Amelia.

De acuerdo al Centro Nacional de Desastres CENAPRED durante las últimas 24 horas se detectaron 148 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.