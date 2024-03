Bad Bunny será uno de los presentadores de los Premios Oscar

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, reguetonero puertorriqueño, será uno los artistas que entregará un Oscar, ceremonia prevista para el próximo 10 de marzo, anunció la Academia de Hollywood.

El cantante se sumará a la lista del elenco de estrellas de cine de este año, entre las cuales están actores y actrices como Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, Catherine O’Hara y Octavia Spencer, entre otros.

Por cuarto año consecutivo, la ceremonia contará nuevamente con el cómico Jimmy Kimmel como conductor principal, días atrás se había mencionado también a Brendan Fraser, Jessica Lange, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino y Zendaya, quienes subirán al escenario.

Meet your second slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/aRogLVYemh

— The Academy (@TheAcademy) February 29, 2024