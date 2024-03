Descubren en Chile 100 especies marinas desconocidas

En una expedición liderada por Javier Sellanes de la Universidad Católica del Norte y conformada por un equipo internacional de científicos se desvelaron numerosos descubrimientos en aguas frente a las costas de Chile: al menos 100 especies submarinas hasta el momento desconocidas.

La expedición fue realizada por el Instituto Schmidt Ocean y reveló la existencia de corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, anfípodos, cangrejos ermitaños y otras especies que, aparentemente, son completamente nuevas para la ciencia.

Los científicos dieron a conocer sus descubrimientos en un video en el que se pueden observar varias de las especies que hallaron en la zona. En la grabación aseguran que, aunque faltan por confirmar algunos, están seguros se trata de por lo menos 100 especies nuevas.

