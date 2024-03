Un niño de 12 años encierra a un leopardo en una oficina

STAFF ED.-

Un niño de 12 años llamado Mohit Ahire mantuvo la calma y encerró a un leopardo que entró a una oficina donde él se encontraba en la ciudad de Malegaon, India.

El incidente ocurrió el 5 de marzo a las 7:30 am en la oficina de un salón de bodas llamado Sai Celebration, ubicado en la carretera Malegaon-Nampur. Mohit estaba jugando con su celular cuando el leopardo entró sin percatarse de su presencia.

What an amazing presence of mind

Mohit Ahire, a 12-year-old boy, locked a leopard inside an office cabin until assistance arrived in Malegaon & the leopard was rescued.

Mohit immediately informed his father, who is a security guard, that he trapped a leopard inside the office. pic.twitter.com/FELlOGac1t

