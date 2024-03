Cuando Lionel Messi salvó a una abuelita de ser secuestrada

El mencionar el nombre de Lionel Messi fue lo que salvó a Esther Cuño, abuelita argentina de 90 años que vive en Israel y que estuvo a punto de secuestrada por el Grupo Hamás.

Abuelita a punto de ser secuestrada

Esther relató los tensos momentos que vivió cuando un grupo armado tocó a su puerta de manera violenta el día que comenzó la guerra.

“Siento que me golpean la puerta y eran dos que me dicen: ‘¿Dónde está tu familia?’. ‘No tengo familia. Estoy sola’, le digo. ‘¿No ves? Andá a mirar’”, narró la abuelita.

Esther Cuño le comentó que no sabía su idioma y el hebreo lo habla mal.

“Yo hablo en argentino, en castellano. Entonces me dice: ‘¿Qué es Argentina? Entonces, le digo: ‘¿Vos mirás futbol?’. Y me responde: ‘Sí. El futbol me gusta’”, continuó con su relato.



Mencionar a Lionel Messi le salvó la vida

Fue ahí que finalmente logró salvar su vida, pues el mencionar a Lionel Messi hizo cambiar de postura a la persona.

“Soy de donde es Messi. Y me contesta: ‘¿Messi? A mí me gusta Messi’. Ahí me agarró del brazo, me dio el revólver, me puso la mano así -con los dedos en V-, nos sacaron una foto y se fue”, mencionó la abuelita de 90 años.

Esther Cuño señaló que el terrorista se fue y reconoció que por mencionar a Messi pudo salvar su vida, pidiendo por sus dos nietos que se encuentran en la zona para que trate de sacarlos porque son “chicos que valen oro”.