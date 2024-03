La estatuilla más codiciada y esperada de la noche en los Premios Oscar, Mejor Película, fue entregada a “Oppenheimer”, dirigida por Christopher Nolan y que fue uno de los favoritos por encima de cintas como “Los asesinos de la Luna” o “Pobres Criaturas”.

“Oppenheimer” logró llevarse la estatuilla por Mejor Película en una ceremonia donde fue la producción más nominada, contando con 13 nominaciones, seguida de “Pobres Criaturas”, filme protagonizado por Emma Stone.

Los actores y el director, Christopher Nolan, subieron al escenario para agradecer a La Academia por haber nominado a la película y posteriormente elegirla como la ganadora en la categoría más importante de los Premios Oscar.

‘Oppenheimer’ wins Best Picture at the #Oscars. pic.twitter.com/lFSH7iYRZo

— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024