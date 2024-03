Revive el performance de Ryan Gosling cantando “I’m just Ken”

Durante la gala de premiación de los Premios Oscar 2024 se vivió un momento que sin duda se llevó la atención de los espectadores, pues Ryan Gosling interpretó el tema I’m Just Ken con un performance totalmente increíble en compañía de Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

La canción había causado cierta polémica luego de que Ryan fuera el único miembro del elenco de Barbie nominado a los Premios Oscar, dejando de lado a Greta y a Margot fuera de competencia.

No obstante, su interpretación fue uno de los momentos más esperados de la noche, donde el actor subió al escenario para ofrecer un performance que fue muy cuestionado y en el cual, fue el mismo Ryan que estaba dudoso de hacerlo.

Fue así que Gosling derrochó talento e interpretó I’m Just Ken junto al músico y productor del tema Mark Ronson, mientras era acompañado por el guitarrista Slash, considerado por muchos uno de los mejores del mundo.

Ryan Gosling brings the “Kenergy” at the #Oscars as he performs ‘I’m Just Ken.’ pic.twitter.com/tmI4Y59uEO

— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024