Shameik Moore, voz de Miles Morales, molesto por resultados en los Oscar

La última entrega de los Premios Oscar 2024 no estuvo exhenta de polémica, y ejemplo de ello fueron las declaraciones de Shameik Moore, voz de Miles Morales en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, quien declaró que fueron robados después de que la película ‘El Niño y la Garza’ ganara la estatuilla dorada a mejor película animada.

Las cintas ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y ‘El Niño y la Garza’ compitieron en la categoría de Mejor Película Animada, sin embargo, la decisión final molestó al actor de voz de Miles Morales, quien arremetió al decir que todo fue un robo.

En la red social X (Twitter) Shameik Moore escribió un mensaje sobre la decisión de Academia del Cine tras otorgar el Oscar a Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, por ‘El Niño y la Garza’, en lugar de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.



“Robado”, escribió Shameik Moore.

No obstante, tras insinuar que fueron robados al no ganar el Oscar, el actor voz aceptó que su reacción no fue correcta.

La reacción del actor protagonista de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ generó críticas en redes sociales, ya que otros de sus compañeros actores aplaudieron que la cinta ‘El Niño y la Garza’ ganara el Oscar este 2024. Ante esto, el intérprete de Miles Morales respondió.

“Tienes razón, sinceramente, todo el equipo de Spiderverse son muy buenos ‘perdedores’. Son muy profesionales y estoy emocionado de ver qué sale de esto. Soy joven y luchador, así que perdona mi naturaleza. Felicidades a los ganadores”, añadió Shameik Moore.

