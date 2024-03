Robot humanoide que imita voces provoca miedo en los usuarios

Ameca es un robot humanoide con habilidades de imitar voces, el cual sorprendio al mundo esta semana luego de que se publicara un video en el que imita con total fidelidad las voces de Morgan Freeman, Elon Musk y hasta Bob Esponja.

Este androide no solo puede replicar la voz de actores famosos como Morgan Freeman, sino que también es capaz de ofrecer discursos al estilo de Donald Trump e incluso de combinarlos con voces tan divertidas como la de Bob Esponja.

En el video se escucha a Ameca decir en voz de Morgan Freeman:

“Estoy atrapado en un cuerpo de robot imitando mi propia voz”.

Mientras que con la voz de Elon Musk dice:

“Imagina, si quieres, una flota de naves espaciales robot que son más inteligentes que la anterior”.

Ameca sits at a workstation in the Engineered Arts headquarters and speaks with Will Jackson, the founder and CEO of the company. She

showcases her latest skill—mimicking the voices of icons like Elon Musk and Morgan Freeman! pic.twitter.com/pbZ0a7mo3O

— Herbert Ong (@herbertong) March 13, 2024