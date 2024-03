Esta mañana se dio a conocer a través del programa “Hoy” la muerte de Nicandro Díaz, productor de telenovelas, quien perdió la vida en un accidente en una moto acuática en Cozumel.

Durante el programa matutino, Andrea Legarreta fue la encargada de dar la noticia de la muerte de Nicandro Díaz, con quien ya había trabajado en la telenovela “¡Vivan los niños!”.

Andrea Legarreta recuerda a Nicandro Díaz

“Nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido Nicandro Díaz. Lo lamentamos muchísimo, de verdad, un hombre que hizo un gran camino en esta empresa, que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro y de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia”.

Ante esta noticia, Andrea Legarreta no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar al recordar a Nicandro Díaz y elogiarlo como productor y persona.

“Muy querido, familia para muchos en esta empresa, un gran jefe, entusiasta, simpático, encantador, caballero y abracemos a toda su familia, nos pesa muchísimo la noticia, perdón, nos acaban de sorprender con esta noticia y muchos de nosotros lo amamos muchísimo y estamos agradecidos con él”.

Legarreta agradece a Nicandro Díaz

Al recordar momentos que pudo vivir al lado de Nicandro Díaz, Andrea Legarreta comentó que él fue el primer productor que le dio la oportunidad de un protagónico, cuando la conductora interpretó a la maestra Lupita en “¡Vivan los niños!”.

Finalmente, la conductora también recordó que Nicandro Díaz le dio su apoyo luego de que perdiera a su primer bebé.

“Fue un hombre muy cercano a mí y no se me olvida cuando perdimos al primer bebé, el primer embarazo, su cercanía, su calidez, me dijo: ´Te vamos a esperar´, porque fue durante la grabación de Vivan los niños y de verdad se los digo, estoy muy agradecida, y sí quiero expresarlo porque el ser agradecido es lo más importante y él lo único que me dio a mí fue motivos para agradecerle, por confiar en mí, por ser el jefe que fue conmigo”.