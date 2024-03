‘Quien entrega recursos a extranjeros es traidor de la patria’: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en el 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera que quien entregue los recursos naturales a extranjeros es un traidor a la patria.

Las declaraciones de López Obrador

“Ya está todo dicho, si acaso podría yo solo agregar la frase del general Cárdenas según la cual ‘quien entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor de la Patria’. He dicho”, apuntó el mandatario durante la conmemoración.

Además, López Obrador detalló que “en México y en el mundo, el petróleo siempre ha despertado siempre la codicia, ha generado la opresión, la violencia y el sometimiento, pero también ha significado progreso, justicia, patriotismo y bienestar para los pueblos”.

El presidente mexicano indicó que “debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles”.

“Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende de la producción y del trabajo, sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores. Mientras no tengamos la total certeza de que podemos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estratega que hemos adoptado de no vender petróleo crudo”, argumentó.

No cerraran refinerías

López Obrador dejó en claro durante este lunes que “nada de cerrar o abandonar refinerías”, en referencia a candidatos a la Presidencia que han propuesto estas acciones en sus campañas

“Al contrario, mejorar su productividad y contar con otras; de igual forma, terminar de construir las dos nuevas coquizadoras de Tula y de Salina Cruz para obtener más gasolinas y no producir combustóleo contaminante”, enfatizó.

Hay que pensar en el pueblo de México

“Tenemos que calcular muy bien y pensar siempre en lo que más conviene al pueblo de México y a la nación, no guiarnos solo por la opinión de los mercaderes o financieros, con todo respeto, del extranjero, ellos están en su papel en especular y obtener ganancias fáciles”, subrayó

Finalmente, el mandatario recalcó: “Pero a los servidores públicos los únicos negocios que deben importarles, interesarles, son los negocios públicos, nosotros somos representantes del pueblo de México y tenemos que cuidar el patrimonio nacional; siervos de la nación, decía Morelos.