Checo Pérez sancionado, irá sexto en parrilla de salida

Checo Pérez mostro un gran desempeño en la Q3 del Gran Premio de Australia, lo que le permitió terminar en el tercer puesto de la parrilla, no obstante, una sanción lo hizo moverse al puesto número seis.

Tras terminar la Qualy, el mexicano fue llamado a declarar ante los Comisarios, quienes mas tarde darían como resolución el sancionar al 11 con tres puestos en la parrilla de salida para la carrera en el Albert Park.

Sergio había logrado un tiempo de 1:16.274, por lo que competiría la segunda fila con el McLaren de Lando Norris, quien era el cuarto lugar.

La visita que tuvo Checo Pérez con los Comisarios no terminó buen para el piloto de Guadalajara y actual subcampeón del mundo.

De acuerdo al reporte publicado por la FIA y la Fórmula 1, Sergio obstaculizó a Nico Hulkenberg (Haas) durante la sesión de clasificación, lo que provocó una sanción.

Fue asi que Pérez tuvo que moverse tres puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia, el tercero de la temporada 2024 de la máxima categoría.

