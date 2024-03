A 30 años del magnicidio de su padre, el político Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, declaró que México sigue con hambre y sed de justicia.

Colosio Riojas recuerda a su padre

Colosio Riojas encabezó este sábado en Magdalena de Kino, Sonora, un acto conmemorativo en el monumento realizado a su padre, en donde colocó una ofrenda de flores.

“México al día de hoy, sigue con hambre y con sed de justicia, eso no se ha acabado”, declaró, haciendo alusión al discurso de su padre.

“Lo que él quería y buscaba era impulsar una lucha para poder hacer justicia social, generar condiciones de movilidad, desarrollo económico y social. Hoy por hoy vemos muchísima gente que sigue todavía con esa deuda historia, habida de tener esa justicia, de que los volteen a ver”, remarcó.

El político indicó que su padre quería que se dieran oportunidades para que los mexicanos tuvieran la posibilidad de salir adelante: “y eso es lo que nosotros luchamos, lo que queremos hacer en todo momento”.

Compara muerte de Colosio con la situación actual

Luis Donaldo Colosio Riojas explicó que el incidente ocurrido el 23 de marzo de 1994 “no es tan distinto a lo que pasa a muchísimos niños y a muchísimos jóvenes aquí en el país”.

“Lo que pasa es que mi apá le pasó en televisión nacional y a una persona pública, y quizás eso ayudó a qué tuviera mayor visibilidad”, dijo.

“A mí me gustaría que 30 años después, que bueno que sigamos honrado la memoria de mi papá, pero la mejor forma de honrar la memoria de Colosio es asegurando que no le suceda a niños el día de hoy, lo que me pasó a niños el día de ayer. Necesitamos hacer justicia hoy”, agregó.

Colosio Riojas recalcó que el legado de su padre es que se haga justicia para todos los niños que pierden a sus padres de forma violenta en el país.