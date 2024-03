Hombre amenaza con detonar bomba en centro comercial de Rusia

Los habitantes de Rusia se encuentran en alerta máxima luego de que autoridades de Moscú confirmaran la captura de un sospechoso que amenazaba con detonar una bomba en un centro comercial de San Petersburgo.

La segunda amenaza de bomba

Cabe destacar que esta no ha sido la única persona detenida, pues durante la mañana de este domingo, la policía de Moscú también informó sobre el arresto de una mujer que aseguraba haber instalado una bomba dentro de un avión comercial que se encontraba por despegar del aeropuerto, con destino a Armenia.

Tras llevar a cabo el arresto, la sospechosa aseguró que tal bomba no existía y que todo se trató de una broma.

Hasta el momento no ha habido reportes de personas heridas o lesionadas, no obstante, las autoridades no han logrado encontrar el supuesto artefacto explosivo escondido entre las tiendas.

🇷🇺 | URGENTE: Un hombre afirma tener una bomba en una zona de un centro comercial en San Petersburgo, Rusia. El sujeto ha sido detenido pero no ha revelado la ubicación del supuesto explosivo. El centro comercial está siendo evacuado ahora. pic.twitter.com/tKTZBpOOLG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 24, 2024

Autoridades buscan el explosivo

Las autoridades rusas no han dado a conocer mayor información sobre el hombre detenido en el centro comercial London Mall, pero medios europeos señalan que un fuerte operativo se mantiene en la zona ya que la policía continúa tratando de localizar el artefacto explosivo, el cual aparentemente se encuentra escondido entre las tiendas.

La población de Rusia se encuentra en duelo nacional, luego de que el pasado viernes un grupo de hombres armados ingresara a la sala de conciertos Crocus City Hall para abrir fuego contra los asistentes.

Este domingo, las autoridades elevaron el saldo de personas fallecidas a 137, además las banderas rusas de todas las instituciones se ondean a media asta en memoria de las víctimas.

☀️ También puede interesarte: Aumenta a 137 número de muertos por atentado terrorista en Rusia

Putin lanza amenazas tras atentado

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que la masacre en la sala de conciertos no se quedará impune y amenazó que su gobierno emprenderá acciones contra el Estado Islámico (ISIS) y los líderes de Ucrania que pudieran estar involucrados con el ataque.

Del mismo modo, el expresidente Dmiti Medvédev sentenció que «destruirá» a los dirigentes ucranianos si logra demostrar que tenían conocimiento sobre lo ocurrido en Crocus City Hall.