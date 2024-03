AMLO admite por primera vez que en México se produce fentanilo

STAFF ED.-

Durante una entrevista en el programa estadounidense ’60 Minutos’, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en México se producía fentanilo, una droga sintética de alto riesgo.

López Obrador reiteró su postura de no establecer contacto ni negociación con criminales, argumentando la necesidad de aplicar la ley de manera contundente frente a la actividad delictiva.

The head of the DEA says Mexican cartels are mass producing fentanyl that’s entering the U.S., but the president of Mexico lays part of the blame on the U.S. https://t.co/04SjI3K3EC pic.twitter.com/i7ygnqFmCY

— 60 Minutes (@60Minutes) March 25, 2024