Familiares de marinos desaparecidos exigen que sigan labores de búsqueda

Familiares de los marinos Emiliano Navarro Martínez y Kevin Enciso exigieron al Gobierno de México continuar con las labores búsqueda de su hijo, tras haber estado en el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Marina el pasado 6 de marzo en costas de Michoacán.

Familiares de marinos protestan en el Palacio Nacional

Afuera de Palacio Nacional, la madre del marino Navarro Martínez, María de los Ángeles Martínez, declaró que las autoridades le dijeron que el cuerpo de su hijo y de otro elemento más quedaron al interior de la aeronave a una profundidad de mil 600 metros, por lo que exigió que se continúe con la búsqueda.

“Lo que ha impedido que se llegue hasta ellos, por eso estamos tratando de ser escuchados por el Gobierno o cualquier persona que nos pueda ayudar, que la búsqueda no pare, que llegue hasta el fondo de todo esto. Solo quiero que mi hijo regrese a su pueblo, a su casa, regrese con su madre”, indicó.

La familia del marino Emiliano Navarro, desaparecido el pasado 6 de marzo en el accidente aéreo que se suscitó en las costas de Michoacán, realizan protesta al exterior de Palacio Nacional en la Ciudad de México para exigir se autorice o se gestione el equipo necesario para que…



Declaró que la única exigencia que tienen es que se autorice el equipo con el que podrán recuperar la aeronave, la cual se encuentra en el mar junto a los cuerpos de los marinos.

“Lo único que me dicen es que sigue la búsqueda, pero como yo les he repetido: así se van a tardar 10 años, mientras no tengan lo esencial no van a poder llegar con él”, declaró.

“Ahora, ¿qué les cuesta? Yo pienso que tienen que tener alguna cámara o algo que pueda bajar para que nos digan a las mamás ‘¿sabe qué? Ahí está su hijo’, porque nosotros no sabemos exactamente en dónde están nuestros hijos”, puntualizó.

Helicóptero se desploma

El 6 de marzo pasado se desplomó un helicóptero tipo Panther de la Secretaría de Marina tras realizar un despegue de una plataforma de vuelo de un buque a 370 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La dependencia apuntó que en el helicóptero “se transportaban ocho elementos navales, de los cuales tres fueron rescatados (…), lamentablemente, tres de ellos perdieron la vida (dos mujeres y un hombre), y dos se encuentran en calidad de desaparecidos”.