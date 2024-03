Realizan manifestación trabajadores del Sector Salud; exigen ‘piso parejo’

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con un reclamo de justicia laboral, esta mañana un grupo de trabajadores del Sector Salud se manifestaron en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines al término de la ceremonia de Honores a la Bandera presidida por el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya para exigir “piso parejo”.

Exigen justicia laboral

“Estamos aquí con familias de trabajadores afectados por injusticias, por falta de democracia, de libertad, de respeto hacia esa libertad sindical porque somos un sindicato independiente, esto se trata de justicia laboral”, declaró la secretaria General de la Sección Uno del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud, Mónica Martínez Marín.

Acompañada de alrededor de 30 compañeros, consideró que han sido pisoteados al no dejarlos trabajar en las Comisiones Mixtas de Trabajo para poder defender a sus afiliados.

Que no haya discriminación

“Nosotros necesitamos que no haya discriminación, nosotros como sindicato no nos dejan trabajar, no nos dan licencias sindicales para poder gestionar por nuestros trabajadores, nos han excluido de lo que son los movimientos escalafonarios”, puntualizó Martínez Marín.

Al señalar que son un sindicato independiente que se extiende en todo el estado con cerca de mil afiliados, dijo que son respetuosos y por ello esperaron que concluyera la ceremonia de Honores a la Bandera para manifestarse.

Levantan la voz para ser escuchados

“Aprovechamos el momento, respetuosamente nos quedamos en los Honores a la Bandera, nosotros somos respetuosos de nuestro gobierno pero sí necesitamos levantar la voz y hacemos uso el día de hoy de ese derecho a manifestarnos pacíficamente y en forma educada para que seamos escuchados”, dijo para concluir.