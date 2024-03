Militantes de Morena «clausuran» Comité Ejecutivo Estatal

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Para manifestar su rechazo a lo que llamaron una imposición en la candidatura a la alcaldía del Municipio de Tula, este martes un grupo de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional «clausuraron» el Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto político.

Se manifiestan por candidatura

“En Tula designaron al químico René Lara Cisneros cuando él no pertenece a Morena, siempre perteneció al PRI, entonces que ganó las encuestas, vamos a ver dónde están las encuestas”, yo tengo 22 años como activista social en Tula, conozco las necesidades y conozco la problemática que tenemos”, declaró Ana María Moctezuma, aspirante a dicha candidatura.

“Por eso hoy quiero ser candidato a la presidencia porque nos están lesionando nuestros derechos a las mujeres, esa es nuestra inconformidad”, recalcó.

Destacó que el acceso a las oficinas de la dirigencia estatal de Morena permanecerán cerradas con cadena y candado hasta que no les muestren las encuestas, y calificó como una imposición la candidatura de Lara Cisneros.

“Que nos muestren las encuestas, vamos a seguir en pie de lucha para que nos den la información”, señaló.

Buscan luchar por los intereses del pueblo

Entrevistado en el lugar, Carlos Eliud Pérez Rosales, quien dijo ser fundador de Morena y en su momento aspirante a la candidatura en el Municipio de Matamoros, manifestó; “siempre hemos estado en la lucha para tener un partido que represente los intereses del pueblo, desgraciadamente se han infiltrado mucha gente que no es izquierda y que hoy ocupan los puestos que legalmente nos corresponden a los hombres y mujeres de izquierda que tenemos la capacidad para gobernar”.

Consideró que la dirigente estatal Yuriria Iturbe Vázquez “está sola” por lo que se le tiene que apoyar.

“Aquí el responsable son los delegados, la Comisión Nacional de Candidaturas que son los que han hecho todo esto”, señaló.

En lo personal, dijo que no tiene nada en contra de Iturbe Vázquez; “yo tengo en contra de las comisiones nacionales de candidaturas que son los que eligen y ponen a los representantes en cada uno de los municipios”.

Al acusar venta de candidaturas por parte del dirigente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, finalmente agregó; “yo tengo más de 40 años y no me metieron a la encuesta y no sale la encuesta”.