Checo Pérez podría ser reemplazado por Fernando Alonso

Checo Pérez no ha tenido la mejor de las suertes últimamente, y ahora el español Fernando Alonso, quien ya ha sido campeón del mundo, está dando mucho de que hablar, por lo que Christian Horner podría haber comenzado las pláticas para llevarlo a Red Bull en 2025.

Gracias a F1 Insider, medio alemán especializado en el deporte automotor, se ha dicho que Fernando Alonso y Christian Horner han estado en pláticas para que el español sea el nuevo piloto de Red Bull, recordando que Checo Pérez no cuenta con un contrato para la temporada 2025.

Es así que Christian Horner y Helmut Marko han sido repetitivos con que el mexicano será renovado si logra conseguir los mismos resultados de las dos primeras carreras por toda la temporada, recordando que si ha estado logrando lo que se le pide.

It wasn’t our weekend, nothing went as we had hoped, but it’s a long season, and we scored some good points. Now on to Suzuka!

No fue nuestro fin de semana, nada nos salió como esperábamos, pero la temporada es larga, sumamos buenos puntos. Ahora a pensar en Suzuka.#SP11 pic.twitter.com/BeqfJtcp7f

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 24, 2024