Con remedos buscan conservar edificios históricos

Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Por desconocimiento de la historia y no contratar especialistas, en muchos de los edificios históricos del siglo XX se han hecho remedos, es decir, trabajos de restauración que contrastan con la originalidad de su construcción, denunció Olga Méndez Hernández.

La representante del Comité Internacional de Monumentos y Sitios Unesco, citó como ejemplo la construcción de los mercados de Tampico, donde si bien se hizo una obra más acorde a los tiempos actuales, en materia de espacio y urbanismo, la apreciación arquitectónica es una remeda de lo que es la aduana marítima de ese puerto.

En el mismo caso se encuentran otros edificios cuya construcción data del siglo XX en municipios como Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y otros, en los que desafortunadamente no se cuenta con un consejo ciudadano de patrimonio.

IGNORAN A ESPECIALISTAS

Y es que, en la mayoría de las ocasiones que se quiere realizar algún tipo de cambio en la construcción no se acude a los especialistas, a gente que conoce el tipo de edificios histórico y lo que constituye un legado que con el paso de los años se ha ido deteriorando.

“Es triste ver edificios de buena factura en condiciones que no debiera, todo porque en la mayoría de las ocasiones no se recurre a gente especializada, es decir, arquitectos e ingenieros que conocen de este tipo de temas y que pueden realizar trabajos de restauración para que no se pierda la originalidad de la estructura”, señaló.

Comentó que en el Comité Internacional se mantiene una vinculación y coordinación con instituciones educativas, asociaciones de ingenieros y arquitectos que además de orientar, saben la forma de conservar la originalidad de los edificios “para que no se sigan haciendo remedos, tratando se sustituir la originalidad”.

Señaló que otro edificio antiguo de especial importancia para Tampico, lo constituye la construcción del hospital civil, que representa una joya por ser una obra con legado e historia, cuya maqueta se encuentra en las oficinas de Bellas Artes, en la Ciudad de México.