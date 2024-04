“Ya no me pertenezco, ahora represento una esperanza”, declara Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia‘, aseguró que ahora ella representa “una esperanza” y que no tiene derecho a equivocarse.

Las declaraciones de Sheinbaum

En entrevista con Milenio, Sheinbaum dejó en claro que no dejará de “tener los pies en la tierra”, pues tiene claro que sus decisiones como candidata repercutirán en el futuro de todo México.

“Ya no me pertenezco, ahora represento una esperanza. (…) No tengo derecho a enfermarme, no tengo derecho a equivocarme, claro que uno es ser humano y se puede equivocar, pero tenemos, porque somos un equipo, tenemos que asumir que representamos el futuro de la patria”, aseguró.

La candidata presidencial aseguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador representa para ella una enseñanza, pero que, de ganar la Presidencia, será ella quien tome las decisiones.

“Yo represento una esperanza y no es un asunto individual, es un movimiento que viene de lejos y gracias a los buenos resultados del presidente López Obrador y de su identidad con el pueblo de México, también la gente quiere que continúe eso, que continúe esa identidad”, explicó.